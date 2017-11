Ecoturismo. I Parchi della pace

Dallo scacchiere africano sta lentamente emergendo una nuova geometria di parchi e riserve naturali, frutto di un inesorabile processo innescato in anni recenti sull'onda dell'ecoturismo. Mediante la fusione di più parchi preesistenti in paesi confinanti, nell'anno dedicato all'ecoturismo prende impeto il grande progetto promosso e finanziato principalmente dal Sud Africa, quello dei Parchi della Pace o Transfrontier Parks. In Aprile è prevista l'apertura della più grande area protetta del mondo: le recinzioni elettriche tra alcune porzioni di Sud Africa, Zimbabwe e Mozambico verranno eliminate, a formare il Great Limpopo Transfrontier Park (38,000km2), fusione dei parchi Kruger (Sud Africa), Gonarezhou (Zimbabwe), Limpopo (di recente proclamazione in Mozambico). In preparazione all'abbattimento delle recinzioni, i primi 30 guardiaparchi appositamente addestrati per il Limpopo Park (in un paese devastato da 30 anni di guerra civile) stanno già monitorando i primi 25 elefanti trasferiti dal Sud Africa nel 200, con l'ausilio di radiocollari. L'operazione è finanziata dalla fondazione sudafricana Peace Parks (patrono: Nelson Mandela). Il primo parco di questo genere fu inaugurato nel maggio 2000, il Kgalagadi Transfrontier Park a cavallo tra Sud Africa e Botswana. Qui gli ultimi Boscimani potranno recuperare una porzione delle loro antiche terre. Altri esempi sono il nuovo parco Richtersveld/Ai-Ais (Sud Africa e Namibia), dove vivono gli ultimi Nama seminomadi. Di imminente formazione il parco Malawi - Nyasa - Kiassa (Mozambico, Malawi e Tanzania) e altri ancora. Collegando parchi e riserve e destinando parti di essi ad utilizzi diversi della terra, scientificamente monitorati (dalla caccia al turismo all'allevamento regolato), si restaurano, dove possibile, i corridoi naturali di un tempo, stimolando la cooperazione regionale nella conservazione della natura e nel turismo. Il delicato procedimento ha l'ambizione di mettere d'accordo amministrazioni locali, corporazioni private ed enti scientifici. Le popolazioni indigene confinanti potranno così ottimizzare i benefici provenienti dalle risorse naturali condivise; nasce un nuovo modo per combattere la povertà e contribuire allo sviluppo dell'Africa. Riconoscendo che l'ambiente non conosce confini politici e che i popoli africani hanno nell'ecoturismo un'ottima "chance" di sviluppo più adatto al loro territorio, vale la pena affrontare anni di contrattazioni attente, che devono far leva sul consolidarsi delle democrazie. Farneticazioni di pochi visionari? Sembra proprio di no. Milioni di dollari sono già stati mobilitati allo scopo e proprio l'impegno del Sud Africa sembra aver provocato la scintilla per questa grande rivoluzione positiva. Silvana Olivo