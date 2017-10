I primi vent’anni del Rebirthing

Nel libro de I Ching (o Libro dei Mutamenti) l'esagramma Ting rappresenta il crogiolo, un contenitore di cose che nutrono e si trasformano, alimentato dal fuoco, in altre parole dalla forza imperitura della vita. Questo simbolo rappresenta efficacemente quello che fu lo sviluppo del Rebirthing nei primi quindici/venti anni della sua vita. Il gruppo formatosi intorno a Leonard Orr a partire dal 1964 si dedicò intensamente alla ricerca e alla sperimentazione del respiro profondo e continuo. Nei primi sei e otto anni le sessioni erano effettuate esclusivamente stando immersi in acqua calda; Orr aveva, infatti, ipotizzato erroneamente che fosse l'elemento liquido il catalizzatore dell'esperienza. Successivamente si arrivò a capire che era il respiro, con quelle particolari caratteristiche, a determinare stati di coscienza non ordinari. Il particolare momento storico (anni Sessanta e Settanta) creava un terreno fertile per esperienze di questo genere: innovative, empiriche, rivoluzionarie, nelle quali misticismo e necessità psicologiche ed emotive trovavano un punto d'incontro e di fusione. Alla fine degli anni Sessanta Orr fondò a San Francisco la Theta House e diede avvio ai suoi seminari di un anno durante i quali le persone facevano con regolarità esperienza con il respiro. Lui intanto sviluppava i modelli della teoria nella quale il Rebirthing affonda le sue radici, arrivando alla definizione di quelli che chiamò i cinque grandi, cioè delle principali cause di trauma per gli esseri umani. Il gruppo di ricerca e di sperimentazione del Rebirthing si andava via via ampliando e, oltre ad Orr, altre figure incominciarono a delinearsi e a dare apporti significativi agli aspetti teorici e pratici. In particolare Sondra Ray prima e, successivamente, Jim Leonard segnarono due punti di svolta per lo sviluppo della storia del Rebirthing. Milena Screm