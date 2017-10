Riconciliazione tra bianchi e neri

Yothu Yindi Nella lingua nativa, Yothu Yindi sta a significare il legame fisico e spirituale della gente Yolngu (NT) con l'antica cultura tribale. Yothu Yindi, il cui leader carismatico è Mandawuy Yunupingu, uno dei pochi nativi che abbia mai fatto seguire al durissimo insegnamento tribale una laurea "bianca", ha ottenuto un grande successo internazionale e i suoi componenti, cinque aborigeni e due australiani bianchi, sono artisti a tutto campo, produttori musicali e ambasciatori della cultura aborigena. Il loro repertorio include molte canzoni tradizionali sacre - il canto tribale (djatpanarri), clapsticks (bilma), didjeridu (yidaki) e suoni dell'outback- combinate con stili e tecnologia occidentale. I testi sono veri e propri slogan politici, raccontano storie ancestrali e di vita quotidiana, parlano di diritti violati, ma auspicano anche la riconciliazione tra bianchi e neri. Promuovono il riconoscimento e il rispetto delle differenze culturali cercando di incorporare ed armonizzare la cultura tradizionale aborigena come parte del patrimonio nazionale nella prospettiva di una storia sociale multietnica e multiculturale. Cantano nella lingua nativa Yolngu e in inglese. Dal 1989 ad oggi Yothu Yindi ha inciso numerosi album e singles di successo (Treaty, Tribal Voice, Djapana, Timeless Land) grazie all'arte di saper combinare il business della musica con quello della cultura nativa. Archie Roach Tra la fine dell'800 e l'inizio degli anni '60 in Australia almeno 100 mila bambini aborigeni, soprattutto meticci, vennero sottratti con la forza alle loro famiglie e fatti crescere sotto la custodia dello stato, delle missioni cattoliche o affidati a genitori adottivi bianchi con la motivazione di una più adeguata "protezione morale". In altre parole, per essere educati come bianchi. Archie Roach è stato uno di quei bambini deportati. Divenuto adulto, a fatica e con sofferenza è riuscito a recuperare il ricordo della propria storia, grazie soprattutto all'aiuto della musica. Oggi, le sue canzoni, scritte per chitarra e voce, narrano quella traumatica esperienza, la discriminazione razziale e il problema dell'alcolismo tra gli Aborigeni, le speranze del suo popolo e il diritto alle terre ancestrali. Con il primo disco Took The Children Away (1991) ha vinto il prestigioso "Human Rights Achievement Award". Nel 1993 Jamu Dreaming, con cui Roach celebra la riscoperta dei valori ancestrali da parte degli Aborigeni urbanizzati, si è aggiudicato il Best Indigenous Record Award. Nel 1997 ha inciso Looking for Butter Boy osannato dalla critica. Oggi è un uomo sereno e un raffinatissimo cantautore di successo, apprezzato in Australia e all'estero. Recentemente ha inciso la colonna sonora del film The Tracker, che narra lo scontro tra la cultura aborigena e quella dei bianchi. Ruby Hunter Anche Ruby Hunter è stata una delle tante bambine "rubate" alla sua famiglia e sradicate dalla cultura nativa. La sua carriera artistica è da sempre legata all'impegno sociale e alla riscoperta dei valori ancestrali della sua cultura. Moglie di Archie Roach, è considerata una delle voci native più originali e importanti. Le sue canzoni raccontano la vita da una prospettiva tutta femminile, così come viene vista e vissuta dalle donne Aborigene. La piaga della prostituzione (Who's to Blame?) e la violenza all'interno delle mura domestica contro le donne (A Change is Gonna Come) sono alcune tematiche ricorrenti nei suoi testi. L'album Thoughts Within, che ha segnato il suo debutto discografico, è un lavoro superbo caratterizzato da testi e melodie struggenti, illuminato da una voce profonda. Maurizio Torretti