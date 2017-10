I rimedi floreali tutti italiani

Agli inizi degli anni '90 sono stati scoperte le proprietà di alcuni fiori italiani di diciotto piante appartenenti alla flora dell'Italia e sono state indicate le loro funzioni guaritrici, "leggendo" e decodificando la specifica vibrazione che il fiore scelto esprime. Sono rimedi preparati con i fiori che vivono e vibrano qui con noi: respirano la nostra stessa aria, le loro radici sono le nostre e la terra che è la nostra terra. Si tratta di forme, colori e profumi affini alla personalità di ognuno: quando ci imbattiamo nelle affinità di energie con i fiori che crescono in Italia, ci ritroviamo con un elemento fondamentale, che è la risonanza. È questa una chiave importante nei processi vitali ed è quella magia che avvertiamo quanto incontriamo una persona che sentiamo affine a noi: comunicazione con lei diviene una danza che ci conduce verso più ampi stati di coscienza. Dal punto di vista scientifico, la risonanza è un fenomeno osservato in acustica, per cui una sorgente sonora, inizialmente in silenzio, può entrare in vibrazione se è investita da onde sonore di frequenza uguale o quasi uguale a quella sua propria. Un esempio di risonanza è il diapason tarato sulla nota "la", che inizia a suonare, quando una fonte ad esso esterna vibra con la stessa o simile frequenza. Nel caso dei fiori, gli elementi esterni sono le informazioni vibranti del fiore; esse attivano in noi suoni e qualità, che parrebbero nascere dal silenzio, che è dentro di noi, dove tutto è latente, ma è sempre presente. I "Flos Animi" sono stati concepiti per aiutare e guidare l'uomo, più che mai sottoposto, nella nostra cultura e civiltà, ad innumerevoli forme di stress, che danno come risultato una deformazione della percezione di sé e di conseguenza una limitazione della possibilità di espressione delle qualità e delle risorse. L'essenziale non è guarire solo il corpo, ma è curare l'anima, incrementare l'energia vitale, trasformare l'attitudine interiore.

Storia della terapia con i fiori La mitologia greca comprende molte storie che illustrano lo stretto rapporto fra la vita umana, quella delle piante e dei fiori insieme al grande rispetto che gli antichi nutrivano per il mondo vegetale.

Fiori con il potere di guarire Molti sanno che con i fiori si possono ottenere preparazioni fitoterapiche efficaci nell' eliminazione di parecchi disturbi fisici.

Assumere i rimedi floreali I rimedi floreali sono estremamente diluiti tanto che la loro efficacia non dipende dalle componenti chimiche, ma dall'energia del fiore racchiusa nel fluido a base di acqua e cognac per la conservazione.

il medico inglese Edward Bach La storia dei rimedi floreali inizia con il Dr. Edward Bach nel primo Novecento quando comprese istintivamente che il vero rimedio che agiva sull'animo era tra i fiori, l'espressione del massimo potere delle piante.