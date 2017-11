I Rock Files Live! al Memo Restaurant

Dopo la lunga collaborazione con la Salumeria Della Musica e la stagione allo Shambala, i Rock Files Live! arrivano al Memo Restaurant Music Club, nuovo e ambizioso ristorante di Milano. In questi otto anni di programmazione lo show dal vivo condotto da Ezio Guaitamacchi ha ospitato grandi artisti internazionali (da Keith Emerson a Jesse Harris, dal leggendario John Hammond a Holly Williams passando per i Low) e italiani (Eugenio Finardi, Afterhours, Africa Unite, Alberto Fortis, Quintorigo, Mau Mau, Modena City Ramblers, Bugo, Bobo Rondelli, Le Luci Della Centrale Elettrica e molti altri), affermandosi come un punto di riferimento, oltre che marchio di qualità, per la musica dal vivo e "on air". Situato in un ex cinema teatro, il Memo Restaurant è un locale ricco di fascino e charme, uno spazio classico e raffinato dal gusto anni Trenta; luogo ideale dove trascorrere una serata dall'aperitivo al dopocena sempre in compagnia di buona musica. Si ricomincia quindi a settembre con tanti nuovi ospiti (ve ne anticipiamo uno: Giulia Mazzoni), tante novità, tante emozioni. Una cosa sola rimarrà sempre quella: la grande musica live. Rock Files Live! in questi anni ha ospitato artisti di caratura molto diversa, di provenienza geografica disparata, dai cinque continenti, senza snobbare la musica italiana e addirittura le nuove proposte. Dagli artisti in fase di lancio ai più grandi e affermati musicisti come Jesse Harris e la leggenda del rock Keith Emerson, Nine Below Zero, Oi Va Voi, Angelo Branduardi, Ricky Gianco, Ron. Fino alle serate tributo. A Jimi Hendrix, George Harrison, Demetrio Stratos, i Rolling Stones, Lucio Battisti. La linea che Ezio Guaitamacchi cerca di mantenere è tesa verso la qualità, con un occhio di riguardo alle scelte della programmazione musicale di LifeGate, come lui stesso spiega: “Mi diverte disegnare una linea narrativa e intarsiare i brani”.