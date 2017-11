I segreti del matrimonio

Non dare mai per scontato che il tuo partner conosca le tue intenzioni. Esprimi queste intenzioni non solo a parole, ma con il tuo comportamento. La benevolenza fa sì che le relazioni umane continuino a funzionare senza difficoltà. Nel matrimonio cercate sempre di essere creativi tra di voi, sia nel vostro rapporto sia in ciò che date agli altri. Non date mai per scontato l'amore. Il matrimonio, non è una fusione. I coniugi di tanto in tanto, hanno bisogno di stare lontani. Ritorneranno da quel breve periodo di solitudine con rinnovato entusiasmo per l'avventura della loro vita insieme. L'amore è condividere, non prendere. Una regola importante nel matrimonio è di lavorare con le cose come sono, non come vorresti che fossero o come pensi che dovrebbero essere. Sii sensibile ai bisogni del tuo partner. Identificati con essi come se fossero i tuoi. Cerca continuamente modi sempre nuovi per dire grazie! Swami Kryananda tratto da: I segreti del matrimonio, Ananda Edizioni, Gualdo Tadino (Pg)