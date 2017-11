I segreti del successo

Il segreto del successo è gioire del lavoro senza mai lamentarti, qualunque sforzo richieda. Il segreto del successo è fare le cose non tanto perché sono di moda, Ma perché credi in esse profondamente. Il segreto del successo è agire senza attaccamento, e dare il meglio di te, momento per momento, lasciando che le cose vadano come devono andare. Il segreto del successo è osare avventurarti al di là dei limiti del pensiero comune. Il segreto del successo è preferire la verità alla mera opinione. Anche quando l'opinione è la tua. Il segreto del successo è essere grato di ciò che hai, tanto o poco che sia, e non risentirti per ciò che la vita non ti ha dato. Il segreto del successo è l'entusiasmo! Senza di esso non è mai stato raggiunto alcun risultato di valore. Swami Kryananda tratto da: I segreti del successo, Ananda Edizioni, Gualdo Tadino (Pg)