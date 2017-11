I segreti dell’autostima

"In tutto l'universo, non c'è un'altra persona che sia esattamente uguale a me. Sono me stesso/a e tutto ciò che sono è unico.

Sono responsabile di me stesso/a, ho tutto quel che mi serve qui e ora per vivere pienamente.

Posso scegliere di manifestare il meglio di me, posso scegliere di amare, di essere competente, di trovare un senso alla mia vita e un ordine all'universo, posso scegliere di svilupparmi, di crescere e di vivere in armonia con me stesso/a, gli altri e la vita.

Sono degno/a di essere accettato e amato/a esattamente come sono, qui e ora.

Mi amo e mi accetto, decido di vivere pienamente a partire da oggi".

si accetta come essere umano in evoluzione ; sa di essere in cammino, in via di sviluppo

; sa di essere in cammino, in via di sviluppo cerca di conoscersi sempre meglio, di comunicare il mondo efficace

accetta di rivedere le proprie certezze, di porsi domande sulle proprie credenze

è desiderosa di entrare in contatto con gli altri

ha obiettivi chiari per al propria vita e trova le informazioni e gli aiuti che le servono per raggiungerlo

per al propria vita e trova le informazioni e gli aiuti che le servono per raggiungerlo sa distinguere tra fatti, interpretazioni e emozioni

è capace di vivere nel presente

è cosciente dei valori che la guidano