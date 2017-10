I segreti delle rune

Le rune furono donati agli uomini, secondo la mitologia nordica, dal dio Odino, affinché li utilizzassero per scopi divinatori. Solitamente inciso su piccole pietre levigate, l'antico alfabeto runico è formato da ventiquattro caratteri, ognuno dei quali possiede un significato particolare, ricco di simbologia e saggezza. Diffuso in tutta l'Europa del Nord fu utilizzato come strumento per vedere al di là del presente in particolare dai druidi, antichi sacerdoti celtici, e conobbe un periodo di massima diffusione con i Vichinghi,che incidevano i suoi simboli nel legno delle navi, affinché assicurassero ad esse virtù soprannaturali. E' possibile anche per noi lanciare ed interpretare le rune, accogliendone il loro messaggio con atteggiamento rilassato, in un ambiente che favorisca la meditazione, concentrandoci su ciò che intendiamo chiedere. Come per i cristalli è importante, prima di utilizzare le pietre runiche per la prima volta, procedere ad una loro purificazione, utilizzando acqua fresca e pulita, e conservandole in seguito in un sacchetto di panno morbido. E' inoltre necessario utilizzare un tessuto adeguato su cui effettuare la consultazione delle rune, da usare esclusivamente per questo scopo. Per realizzare il lancio propiziatorio non esiste una quantità di rune prestabilita, anche se un buon metodo consiste nell'estrarne tante quante il proprio numero personale, quello che consideriamo il nostro portafortuna. Possiamo dunque chiedere consiglio a queste pietre enigmatiche quando ci sentiamo confusi, su qualsiasi tema ci interessi, perché ci aiutino a compiere l'azione più adeguata. Il loro linguaggio ci può aiutare infatti a raggiungere il nostro subconscio, particolarmente sensibile ai simboli, e a fare chiarezza in noi stessi. La consultazione delle rune non va quindi utilizzata come mezzo passivo in grado di risolvere i nostri problemi, ma come stimolo all'ascolto del nostro intuito più profondo, che conosce già le risposte. Nella comprensione del messaggio runico va tenuto presente che, come in tutti i metodi di predizione, possono arrivarci segnali favorevoli ed altri meno: ciò non deve allarmarci, ma aiutarci a capire come nella maggior parte delle cose della vita esistano momenti di difficoltà, che una volta superati non possono che arricchirci lo spirito. Anna Paioncini