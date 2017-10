La bici a cinque ruote, la poltrona per le neo-mamme per allattare... Ecco le ?tecnologie che - promette il Well-Tech Award - rivoluzioneranno il nostro stile di vita?. Si tratta dei migliori progetti per l?ambiente, la salute e il lifestyle. L?Artemide Solar Tree, l?Ecopod, il Caravan Verdier ci vengono presentati insieme ad altri sessanta prodotti: c?è l?Oled bianco, ciè il led organico che fa luce bianca e fredda che consuma pochissima energia e promette di mandare in pensione lampadine ? anche quelle fluorescenti - e televisori LCD. C?è la giostra per bambini collegata alla pompa idrovora per i pozzi dei paesi in via di sviluppo: dove l?energia usata è appunto quella? dei bambini. C?è la bottiglia che depura l?acqua rendendola potabile grazie all?energia solare, poi miniauto elettriche, il prototipo di Segway senza manubrio ? quel biciclo che così consente di muoversi più agilmente in città, progetti di grattacieli del futuro e nuovi aiuti tecnologici per disabili.

All+ - Panca Loco Sistema progettato da Ivan Palmini. Una gamma di progetti dalle panchine alla segnaletica orizzontale e verticale, dai dissuasori alle isole di sosta coperte. Le panchine sono caratterizzate da due fondamentali scelte: l?impiego di alluminio e acciaio per gli elementi costruttivi e rivestimenti intercambiabili. Modulare anche il lato della seduta, ed ecologica la scelta dell?alluminio, materiale totalmente riciclabile.

Aptera Motors ? Typ-1 Design modernissimo frutto di un intenso studio aerodinamico: la coda è sfuggente, le ruote sono carenate, mentre l'abitacolo ha una singolare forma a goccia. L'aspetto scenografico si conclude con le porte ad apertura ad ali di gabbiano e tre schermi video touch screen. Veicolo a tre ruote immatricolato come una moto e a zero emissioni: la trazione sulla singola ruota posteriore è elettrica. Velocità massima 130 km/h, in curva si piega come una moto. In vendita anche in Italia alla fine del 2008.

Artemide ? Solar Tree Affascinante, splendido, interessantissimo progetto di illuminazione urbana, riuscitissima simbiosi tra design pionieristico ed ecotecnologia. Di giorno utilizza l?energia dei pannelli solari per ricaricare le batterie e al tramonto (riconosciuto monitorando l?uscita dei pannelli solari) accende le sorgenti Led fino all?alba. Al progetto Artemide ideato da Ross Lovegrove ha collaborato Sharp Solar, azienda leader a livello mondiale per la produzione di celle solari.

Bmw Group Designworks Usa - Ecopod E1 Series Dopo aver inserito una lattina d?alluminio o una bottiglia di plastica attraverso l?apposito foro del coperchio, si preme il pedale per innescare il meccanismo che compatta la lattina o la bottiglia. Quando il pedale viene rilasciato il contenitore riciclabile viene lasciato cadere nel recipiente interno che può raccogliere fino a 50-60 pezzi. Raccoglie comodamente vetro, carta e altri rifiuti riciclabili. I due ideatori di Ecopod si sono affidati al BMW Group Designworks USA per realizzare quest'idea.

Sun Ovens International - Global Sun Oven Interessante applicazione dell?energia solare per cucinare pietanze senza costi in termini di energia e senza emissioni. Il cibo può essere stufato, bollito o cotto al vapore a temperature comprese tra i 180 e i 200 °C attraverso l?energia fornita dal sole.

Greenbottle Ideata da Martin Myerscough e fabbricata in Gran Bretagna. C?è uno strato esterno di polpa di cartone riciclato (la stessa tecnologia del classico cartone delle uova) e uno strato interno di plastica biodegradabile ottenuta da amido di mais. Lo strato esterno preserva il contenuto da urti, facilita il trasporto e la vendita; terminato il latte questo strato viene gettato tra la carta mentre quello interno si biodegrada in sei settimane. Costa il 30% in meno rispetto alle bottiglie di plastica. Addio Tetrapak?

Cnr-Isof (Istituto Per La Sintesi Organica E La Fotoreattività, Consiglio Nazionale Delle Ricerche) - Oled Bianco Luce fredda, risparmi elettrici impensabili, forme plasmabili. La ricerca sugli OLED va avanti da 15 anni e oggi questa nuova sorgente d'illuminazione può essere molto efficiente ed avere un?elevata luminosità, libertà di forme, colore e una varietà di bianco che va dall?opaco ?a specchio? al trasparente! Col miglioramento di materiali, ottiche e produzione tecnologica gli OLED sono la nuova frontiera della luce. In 10 anni sostituiranno le lampadine a fluorescenza e a incandescenza. OLLA è il primo passo verso questa meta.

Verdier Light Caravaning - Verdier Solar Power Come l?originale VW Westfalia è stato il simbolo della cultura hippy, il nuovo Verdier Solar Power si fa espressione di una nuova cultura con i propri rituali, basata sull?energia sostenibile e sul piacere di sentirsi auto-sufficienti e indipendenti. Il veicolo è alimentato dal motore ibrido (benzina o diesel + elettrico) con un sistema di pannelli fotovoltaici ?Sun Tracker? per dare energia a strumenti e GPS. Il tetto del camper si solleva per creare una zona notte per due e su entrambi i lati s'apre un?ampia veranda.

Lifesaver Systems - Lifesaver Bottle Una bottiglia a forma di borraccia che produce velocemente al suo interno acqua potabile filtrata e sterile. Come funziona? La immergi nella pozza d?acqua, anche stagnante, e grazie a un sistema di nanofiltrazione non fa passare a che sia più grande di 15 nanometri. I batteri, anche quelli più piccoli, son grandi 200 nanometri, i virus 25; quindi, non ci passano. Un sistema molto maneggevole, pratico ed efficace. E salvavita.

Fiat Professional - Centro Ricerche Fiat - Panda Oxalis La famosa vetturetta è stata attrezzata per la produzione di acqua destinata al consumo umano, per servire come unità mobile in caso di emergenza, quando o per disasri naturali o per mancanza di acquedotti l?acqua dovesse venire a mancare. Questa Panda ha a bordo un modulo di trattamento acque interamente automatizzato e monitorato. La purezza batteriologica è garantita da uno sterilizzatore a lampada UV. Con un litro di gasolio si producono 45 litri d?acqua depurata, ma il sistema di alimentazione è completato da quattro pannelli fotovoltaici posizionati sul tettuccio.

Playpumps International - Playpump Water Systems Semplice e geniale: il movimento rotatorio del carosello aziona l'idrovora che pompa l'acqua dalle falde del sottosuolo in una cisterna. L'acqua è così disponibile per essere attinta tramite una fontana con semplice rubinetto. In questo modo l'eventuale acqua in eccesso viene rimandata nel pozzo. Una bella idea per affrontare il problema dell'approvvigionamento idrico in Africa senza utilizzare energia - se non quella naturale dei... bambini.

Alberto Meda e Francisco Gomez Paz - Solar Bottle Ha anche un bellissimo design questa bottiglia piatta, squadrata, in plastica leggera con una faccia trasparente e una colore alluminio per aumentare la riflessione dei raggi solari: serve a rendere potabili i quattro litri d'acqua che contiene sfruttando la tecnologia Solar Water Disinfection. Il trattamento incanala i raggi UV-A e infrarossi dell?energia solare per distruggere i patogeni nell?acqua contaminata. La si riempie e la si appoggia di lato al sole per 6 ore. Una maniglia appositamente studiata integra la regolazione angolare in funzione della latitudine per migliorare l?esposizione al sole.

Streetsurfer International Ltd - Streetsurfer La curva viene impostata piegando il corpo come si farebbe su una tavola da surf, su uno snowboard o skateboard. Il sistema di sospensioni incredibilmente leggero trasforma la guida in un?esperienza più confortevole per qualsiasi utente, eliminando la paura di cadute o incidenti. Queste caratteristiche contribuiscono a fornire un?entusiasmante esperienza di guida che incoraggia il divertimento e il fitness attraverso un mezzo di trasporto ecologico.

Handsfree Transporter - Handsfree Transporter Altro sistema innovativo per gli spostamenti in città. Evoluzione del Segway, a differenza del suo precursore non ha nessun manubrio! Grazie ad un sistema di pedali, infatti, sarà possibile accelerare e frenare a seconda delle esigenze, solo coi piedi. Permette di muoversi a 20 km/h. Dopo una carica di 5 ore è in grado di percorrere 15 km a 21 km/h. Può portare 105 kg, ne pesa 48.

Columbia University - The Vertical Farm Andare a far la spesa al piano terra d?un grattacielo comprando, dall?ortolano, le verdure coltivate ai piani alti? Chissà. È il futuro proposto dalla Columbia University insieme ad alcuni studi di architettura per un grattacielo urbano ad elevato contenuto tecnologico per coltivare cibi bio. Si utilizzano tecniche di coltivazione idroponica, aereoponica; la produzione sarebbe indipendente dalle stagioni; inoltre la contiguità tra il luogo di coltivazione ed il luogo di vendita porterebbe a una drastica riduzione dei trasporti. Oltre a questi, ci sono altri aspetti di risparmio energetico: fonti rinnovabili, scarti di coltivazione come biomasse e acque ripotabilizzate con trattamento di evapo-traspirazione.

Trerè Hosiery Innovation - Fennec Runningshirt Shirt per correre. Grazie al materiale (Xitanit) di cui è costituita e alla sua struttura tridimensionale può mantenere un ottimale temperatura corporea - con tecnologie di climatizzazione che si ispirano alla soluzioni in natura, alla volpe del deserto: la sua pelliccia argentata infatti riflette i raggi solari evitandole il surriscaldamento a dispetto delle temperature ambientali. Xitanit riflette fino al 30% dei raggi solari. Il materiale funziona da scudo termico, impedendo al calore di penetrare all?interno, allo stesso tempo l?alto grado di conduttività dello Xitanit induce il calore del corpo verso l?esterno. Inoltre il sistema 3D BionicSphere ridistribuisce il sudore su una più ampia superficie facilitando la sua evaporazione.

Leura ? Mimmama? Poltrona progettata per aiutare le neo-mamme e facilitare l?allattamento al seno eliminando i disagi del dopo parto specialmente in presenza di ferite chirurgiche o complicanze: la seduta è modellata in modo da non creare pressioni sulle parti doloranti e anzi supportare le braccia. Realizzata in materiale morbido di dolce sensazione tattile con braccioli alti ed ampi per sostenere il bambino nelle diverse posizioni dell?allattamento, morbido poggiapiedi e poggiatesta particolare sia a destra che a sinistra per scaricare le tensioni del collo della mamma che, con la testa reclinata, può guardare il suo bambino mentre succhia. Pur altamente funzionale, non ha una connotazione ospedaliera, ma è una scultura: l?immagine poetica di una donna che accoglie in grembo la neo-mamma per darle sollievo, protezione e sostegno.