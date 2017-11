La secondaria Val Pogallo

Quando si passa da Verbania, gli occhi cercano il Lago Maggiore e il suo fascino raccolto. Dalla parte di monte i paesini si rannicchiano nel verde dei boschi, ma forse stentano a competere con la placida eleganza dell'acqua che lambisce la riva. Il lago rimane l'attrazione maggiore. Eppure lassù in alto, oltre i centri abitati e le strade, si nasconde una riserva naturale integrale fra le più selvagge d'Italia. Il nostro itinerario ci accompagna in una traversata panoramica sulle creste della secondaria Val Pogallo; siamo solo nel medio Verbano ma da queste postazioni in quota il Monte Cervino sembra a portata di mano, vicino come anche il Gruppo del Rosa, del Bianco, delle Grandi Alpi. L'azzurro del lago corre in lontananza verso sud fino a spegnersi nelle basse piemontesi e padane. Oppure sfuma a ovest verso i rilievi del Varesotto, si dilegua sotto alle cime della Val Ganna e si ripropone con tonalità e nomi diversi nel Lago di Varese e più in là in quello di Como e Lecco. Il punto di partenza e di arrivo della nostra camminata è il paese di Cicogna, in bassa valle e facilmente raggiungibile da Verbania. Qui prende avvio lo storico Sentiero Bove, realizzato alla fine del 1892 e dedicato all'esploratore e capitano Giacomo Bove. Il C.A.I. Verbano - Intra recentemente ha risistemato il percorso con una notevole segnatura e con strumenti che aiutano la progressione nei tratti rocciosi più esposti. Il tragitto quindi richiede una certa esperienza escursionistica e buon allenamento, mantenendo comunque inalterate la sua fruibilità e piacevolezza. Noi però possiamo limitarci a raggiungere solo alcuni punti previsti dalla via alpinistica, scelti fra i più accessibili e simultaneamente gratificanti con un tempo di percorrenza che si aggira intorno alle 5 ore. Il sentiero Bove infatti nella sua versione integrale sarebbe articolato in 3 tappe diluite in 2-3 giorni. All'altezza delle prime case di Cicogna (696 m) ci incamminiamo lungo la mulattiera per Pogallo; dopo alcuni minuti deviamo a destra in prossimità di una baita, si scende così al torrente e al Ponte della Buia che introduce alla salita per le località di Varola (921 m) e Curgèi (1325 m). Superiamo questi dislivelli fra boschi e pascoli scoscesi in circa 2 ore di cammino, poi il sentiero dopo altri 30 minuti esce alla Colma in un ambiente aperto e spazioso. Si tratta del Pian Cavallone, un piano erboso lungo 400 m che taglia la cresta del vicino Monte Todano. Ci troviamo a 1550 m di altitudine. I segnavia indirizzano alla parte più alta dello slargo, dove sorgono in ottima posizione panoramica una cappelletta e a 200 m di distanza verso nord-est il rifugio C.A.I. Pian Cavallone. Siamo alla base di partenza per la seconda tratta del sentiero Bove, densa di emozioni e fatica con le sue 10-12 ore di cammino. Il percorso ora sale alla volta di entrambe le nostre mete, prime fra quelle contemplate dalla traversata integrale, il Pizzo Marona e Cima Zeda. In realtà le due vette rappresentano solo l'inizio della Via, ma diventano un potenziale capolinea di questa nostra escursione che non vuole concedere a alla stanchezza eccessiva. Quindi dal Pian Cavallone si rimonta a mezza costa il versante ovest del Todano fino al Colle della Forcola (1518 m). Il sentiero si affaccia sulla Valle Intrasca dividendosi subito dopo in 2 rami; una traccia s'inerpica decisa lungo la cresta della Cima Cugnacorta, mentre il secondo percorso (più lungo ma facilmente agibile) si tiene basso e sale poi gradatamente al Passo del Diavolo. I 2 tracciati si riuniscono presso questo piccolo intaglio della roccia, al vertice di una valletta incisa nella montagna, la Val Marona. Il Pizzo omonimo (2051 m) aspetta con i suoi panorami poco sopra, al termine di un ripido pendio. Dal rifugio Pian Cavallone sono trascorse circa 2 ore di cammino; con un ultimo sforzo di circa 45 minuti possiamo raggiungere Cima Zeda a 2156 m. Sempre sul sentiero Bove si percorre in quota la cresta sud che corre fra le 2 cime Marona e Zeda. In un secondo tempo ci si abbassa con una breve discesa fra gli spuntoni rocciosi del versante intraschese fino ad una bivio. Noi puntiamo alla lieve salita di sinistra, che in pochi minuti ci regalerà la soddisfazione di vagabondare con lo sguardo dalla cima forse più fascinosa e panoramica del Lago Maggiore. Yalmar Tuan