I templari di Sermoneta

Quando nel 1312, per volere del re di Francia Filippo il Bello, il potentissimo ordine dei Cavalieri Templari venne soppresso e il Gran Maestro Jaques de Molay condannato al rogo, la leggenda narra che, mentre questi lanciava il suo anatema, tutti gli architravi delle chiese templari si spezzarono istantaneamente. Così sembra sia accaduto anche nell'abbazia templare di Valvisciolo, presso Sermoneta, dove l'architrave del portale d'ingresso, proprio al di sotto del rosone, contrassegnato nel mezzo con la croce templare, risulta perfettamente spaccato a metà. Altre croci templari, a conferma della massiccia presenza dei misteriosi cavalieri sul luogo, sono ben visibili nel pavimento della chiesa e sul soffitto del chiostro. Similmente, sempre a Sermoneta, una tau templare (la Tau, oltre che iniziale di Tempio e forma di una particolare croce a tre braccia, è il simbolo kabbalistico del mondo) adorna un pilastro della cattedrale di S. Maria Assunta. Questa sorse, guarda caso, sulle fondamenta di un antico tempio, sacro alla Grande Madre Cibele, la signora della natura e dell'energia femminile. Interessante anche la pietra, visibile nel giardinetto interno, che dà accesso alla sacrestia, sulla quale occhieggia un altro simbolo templare, la triplice cinta di mura (ovvero la triplice protezione). Da non perdere, sempre nell'abbazia, e precisamente sul muretto che conduce al chiostro, il magico palindromo del Sator. La misteriosa e intraducibile frase "Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas" leggibile in tutti i sensi orizzontale, verticale e diagonale, a diritto e all'inverso, è qui proposta in un'interessante variante: anziché su 25 caselle è infatti disposto in cinque anelli concentrici, ciascuno diviso in cinque settori, con uno schema che ricorda un bersaglio. Laura Tuan