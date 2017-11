I travestimenti degli OGM

Ogm: rendono di più? I sostenitori del transgenico affermano che le piante geneticamente modificate hanno rese maggiori rispetto a quelle convenzionali. Le ricerche svolte danno questo risultato: il Rapporto Nomisma sull'agricoltura del 1999 riferisce che, secondo i dati statunitensi, non sono stati registrati incrementi produttivi con l'uso di sementi Ogm. Uno studio dell'Università del Winsconsin ha rilevato che la soia RR (resistente al diserbante Roundup) rende meno di quella tradizionale. Niente di meglio per il cotone Bt in India: un monitoraggio su due varietà, la Bt162 e la Bt184 ha evidenziato che rispetto alle varietà tradizionali, quelle Ogm sono meno robuste, hanno meno rami e foglie più piccole, ma lo svantaggio principale è rappresentato dalla caduta prematura delle capsule nelle varietà geneticamente manipolate. Coltivando Ogm si utilizza meno chimica in agricoltura? Le piante geneticamente modificate hanno bisogno di meno sostanze chimiche per crescere: a sostenerlo sono le aziende del biotech. Eppure queste stesse aziende hanno manipolato diverse varietà di piante per resistere agli erbicidi che esse stesse producono. Ciò significa che le piante così modificate, anche se irrorate da dosi elevate di diserbanti chimici, non muoiono. E' il caso della soia RR, che sopporta senza problemi l'erbicida Roundup. La multinazionale che ne ha il brevetto già produceva il Roundup, e il Roundup, con l'avvento della soia che gli resiste, ha moltiplicato le vendite. L'uso indiscriminato di erbicidi nei campi ogm ha inoltre determinato il fenomeno delle "super-erbacce", piante infestanti che si sono adattate ai diserbanti più aggressivi e che possono trasferire i propri geni alle normali infestanti delle colture tradizionali. Gli Ogm sfameranno il mondo? Il 21% delle coltivazioni destinate ai mangimi animali proviene dal Sud del mondo. Un terzo dei cereali coltivati nei paesi poveri, anziché sfamare la gente, sfama gli animali che daranno carne ai paesi ricchi. Una distribuzione equa delle risorse alimentari sarebbe sufficiente a risolvere la situazione della fame nel mondo. Secondo uno studio dei ricercatori dell'Università del Sassex, inoltre, le biotecnologie sono destinate a fallire in un paese come l'Africa, perché non offrono soluzione ai fenomeni di corruzione, abbassamento dei prezzi, disparità dei terreni coltivabili, differenze di reddito e conflitti armati, le vere cause della disastrosa situazione africana.

Paola Magni