I tre livelli del reiki: corpo, mente, anima

Il seminario si articola in due momenti principali: le "attivazioni" e l'insegnamento della tecnica. Si svolge nell'arco di due giorni, per un totale di sedici ore circa. Le "attivazioni" hanno lo scopo di riportare alla coscienza la rimozione di possedere una potenziale capacità di guarigione. Il Master reiki ha in dotazione un bagaglio energetico che adopera durante le "cerimonie di attivazione" o "iniziazioni". Tale bagaglio si avvale anche dei simboli reiki, che, disegnati con la mano o mentalmente, sfruttano il campo elettromagnetico, riattivando canali che conducono l'allievo al risveglio e alla consapevolezza delle proprie potenzialità. Il primo livello La tecnica del primo livello, permette già di utilizzare il reiki a scopo curativo, su se stessi e sugli altri, attraverso l'imposizione delle mani. Vengono insegnate le posizioni di base per agire sui punti vitali del corpo. Il beneficio più immediato che è possibile ottenere con il trattamento è la riduzione del dolore, sia fisico che psicologico, talvolta fino alla sua totale scomparsa. Ma il beneficio più profondo è una dissoluzione di blocchi energetici e un conseguente ripristino del normale scorrimento dell'energia vitale nell'organismo: effetti spontanei ormai confermati dall'esperienza personale di innumerevoli formatori, allievi e utenti. Il secondo livello Come per il primo livello, si distingue una parte pratica, in cui si imparano a usare i simboli reiki, e una di "attivazione spirituale". Richiede un tempo di acquisizione di undici ore circa, proposto spesso tra il sabato pomeriggio e la domenica. I simboli reiki vengono visualizzati dall'operatore durante il trattamento e ne potenziano l'azione. Quelli tramandati e codificati da Mikao Usui sono tre e ognuno ha una sua precisa caratteristica, che viene spiegata e praticata durante il seminario. Si ricevono i simboli dopo aver consolidato, attraverso la pratica su di sé e sugli altri, i benefici e la semplicità del reiki. Gli insegnamenti con il primo livello. Dunque, la coscienza e il corpo ora sono pronti a comprendere ciò che un tempo poteva essere inconcepibile. Il terzo livello Il corpo, a questo punto, ha beneficiato degli effetti dell'energia, la mente si è quietata di fronte ai dubbi e alle perplessità sull'efficacia e la semplicità delle applicazioni del reiki. Il terzo livello è quello del Master reiki e il corso ha una frequenza diversa per ogni maestro, che ne decide autonomamente la durata, che può essere anche di alcuni anni. Questo livello fornisce gli strumenti adatti per svolgere trattamenti professionali, diventare operatori reiki, condurre corsi e seminari di reiki e le relative "attivazioni". Dovrebbe prevedere anche un approfondito lavoro personale di armonizzazione della personalità e di riflessione sui valori più alti. Toni Destino