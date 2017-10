Diamo un senso alle malattie

Volendo dare un senso alle malattie potremmo esaminarle sotto questi tre aspetti ed interpretarle come fasi di decorso naturale che avvengono nel nostro corpo 1 - Le eliminazioni di superficie: sono tutte le malattie acute centrifughe di auto-difesa (raffreddore, bronchite, rosolia, etc...). Sono le malattie acute della gioventù, dove la forza vitale è intatta. Queste "malattie" sono benefiche poiché risanano l'ambiente umorale e costituiscono un campanello d'allarme per il soggetto. E' quindi molto pericoloso frenarle bruscamente usando droghe (farmaci) tossiche che accrescono la tossiemia interna a causa del blocco degli emuntori e per l'introduzione di nuovi veleni nell'organismo. 2 - Le eliminazioni interne: tubercolosi, ulcere, etc., nelle quali la forza centrifuga non è più sufficiente e dove si producono le lesioni organiche. La malattia diviene cronica, prova di una forza vitale scarsa. 3 - Le saturazioni interne senza eliminazione: sifilide, leucemia, cancro, malattie nervose, etc. fase ultima della malattia, in cui vere pattumiere di tossine si sono installate in certi punti, lesionando i tessuti o gli organi vicini, spesso in maniera definitiva. Qui non vi è più forza vitale sufficiente. Dunque non c'è che un male profondo, e degli sforzi più o meno sufficienti dell'organismo per rigettare i suoi veleni. La medicina ufficiale ritiene "malato" l'organo che sopporta la crisi curativa e la malattia porta il suo nome: colite, appendicite, flebite, gastrite, nefrite, etc... Tutto questo non riflette la realtà, l'organo diviene una vittima, e la "malattia locale" non ha senso ed ancora meno il rimedio specifico.