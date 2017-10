I vegetariani ora hanno le scarpe

Sono circa 6 milioni, in Italia, secondo ricerche AcNielsen, gli italiani che hanno scelto di non mangiare più carne. Chi lo ha deciso per motivi etici, però, a volte è costretto a compromessi nel momento non già del mangiare, ma di vestirsi. E di calzare un paio di scarpe. Il celebre made in Italy è capace di imporsi nel mondo dello stile, capace di ideare forme e stili sinuosi e lussuosi. Ma sembra incapace di pensare calzature non fatte di pelle e cuoio, materiali che chi è divenuto vegetariano vuole scansare. Così una giovane imprenditrice lombarda, Paola Caracciolo, laurea in economia aziendale, esperienze d'alto profilo nella consulenza come brand manager e nel marketing della grande distribuzione, nonché.. vegetariana, s'è fatta la sua azienda. E' partita con un'estesa ricerca sui materiali, non pelle naturalmente, ma traspiranti, igienici, resistenti, belli, trovando un ?tessuto non tessuto?. Ha individuato una prima azienda fornitrice il cui responsabile ufficio stilistico, una vita di lavoro nel settore calzaturiero, l?ha presa sotto l?ala protettrice. Ha progettato una nuova filiera produttiva ?di qualità? per un materiale che in Italia è considerato ?povero?, l??ecopelle?, consegnando a una manifattura (che produce anche scarpe per Armani, Maxmara) questo materiale. Invece che farle con la pelle... Infine il nome, VegItalianStyle: 5 scarpine da donna in due colori (da 110 euro la scarpa, 140 lo stivale) e sta pensando a 2 modelli da uomo, uno con la cintura abbinata. I materiali sono 'tessuti-stretch' e 'tessuto non tessuto' coagulato, viscosa, con una formulazione fibra/resina che apporta una sensazione di freschezza al piede. Fodere traspiranti - approvate APMA-American Podiatric Medical Association - per le qualità assorbenti, antibatteriche; suole in gomma. "Il mondo - recita lo slogan - si può cambiare, passo dopo passo". E questo è cruelty-free. Stefano Carnazzi