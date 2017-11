Ian Curtis. La vita e i Joy Division

Il 18 maggio 1980 è la data che segna lo spezzarsi di un'esistenza e l'alba di una delle leggende più intense della storia musicale recente. Le pagine di questo volume sono totalmente incentrate sulla figura di Ian Curtis, letta attraverso gli occhi di chi è stato sfiorato dalla sua persona: si racconta della voce, che sembrava effusione della sua stessa anima, dello sguardo, tanto sensibile da apparire disarmante, della vita quotidiana e della nascita di opere fondamentali, in un ritratto multidimensionale che non trascura i minimi dettagli. Gli autori, del resto, sono Mick Middles, il primo giornalista a intervistare i Joy Division, e Lindsay Reade, moglie di Tony Wilson e tra i fondatori della Factory. I capitoli sono titolati con versi scritti da Curtis, ed è possibile addentrarsi nella descrizione della sua personalità, quella di un giovane uomo premuroso ed educato, di natura amichevole, in netto contrasto con l'aura di emarginato scaturita da un contesto difficile come quello della Manchester di fine anni 70, l'eroe maledetto la cui fiamma esistenziale si è ripiegata, e spenta, vittima della sua stessa arte. Viene descritto il suo lavoro in un negozio di dischi che gli permette di stare a contatto con la musica, così come quello al collocamento, dove entra per la prima volta in contatto con malati di epilessia, il matrimonio e la parabola artistica dei Joy Division. Compaiono così figure cardine nella storia della band, come il tecnico del suono Martin Hannett e l'artista Peter Saville, sebbene spicchi per interesse soprattutto la testimonianza di Annik Honoré: amata da Curtis, qui toglie il velo del riserbo e condivide varie epistole, come la cartolina che le viene spedita da una fredda Berlino ancora divisa. Lodevoli le appendici: oltre alla discografia, una lista esaustiva di apparizioni video e concerti, degli scritti di Kevin Curtis, il padre di Ian, e due canzoni dedicate al cantante e poeta (Missing Boy di Viny Reilly dei Durutti Column e I.C. Water degli Psychic Tv). È presente anche una sezione su che fine hanno fatto i protagonisti di quest'avventura e qui l'edizione italiana svela alcuni limiti, nell'essere di cinque anni più vecchia dell'originale: uno come Tony Wilson è nel frattempo scomparso, senza l'onore di una nota a margine sull'evento. Tuttavia, questo resta un lavoro dettagliato e appassionato, figlio di chi quei tempi li ha visti scorrere a fior di pelle, con un corredo iconografico encomiabile. Samantha Colombo