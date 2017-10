IBM. I computer avranno i 5 sensi

Presentato il rapporto "IBM 5in5", ovvero l'annuale raccolta di IBM che svela le principali innovazioni che si avranno in campo informatico nei prossimi anni. Basato sulle tendenze di mercato e sociali e sulle tecnologie emergenti dei laboratori di Ricerca e Sviluppo di IBM, queste innovazioni, assicura Big Blue, cambieranno il modo di lavorare e di vivere. Le previsioni di quest'anno sono incentrate su un unico elemento: la capacità dei computer di imitare, a loro modo, i 5 sensi. Le macchine non penseranno per noi, ma ci aiuteranno a tenere il passo con la velocità delle informazioni, a prendere decisioni più informate, a migliorare la nostra salute e il nostro tenore di vita. "Gli scienziati di IBM di tutto il mondo stanno collaborando a far progredire i computer nell'interpretare il mondo che li circonda", spiega Bernie Meyerson, IBM Fellow e VP of Innovation. "Così come il cervello umano si affida all'interazione con il mondo, utilizzando diversi sensi, mettendo insieme combinazioni di questi progressi, i sistemi cognitivi porteranno un valore ed elementi di conoscenza ancora più grandi, aiutandoci a risolvere alcune delle sfide più complicate". Tatto. Toccheremo attraverso il telefono Tecnologie a infrarossi o sensibili alla pressione simularenno il tatto, come la trama di un tessuto (ad esempio mentre una futura sposa sfiora con le dita l'immagine dell'abito sullo schermo del proprio smartphone). Sfruttando le funzionalità di vibrazione del telefono, ogni oggetto avrà un tipo particolare di vibrazione che rappresenterà l'esperienza del tatto. Vista. Un pixel varrà mille parole Oggi i computer riconoscono le immagini solo con il testo che utilizziamo per taggarle. Nei prossimi anni i sistemi saranno in grado non solo di guardare e riconoscere il contenuto delle immagini e dei dati visivi, ma trasformeranno i pixel in significato, iniziando a capirne il senso: un passo enorme nel settore sanitario perché saranno in grado di interpretare risonanze magnetiche, TAC, radiografiche e immagini ecografiche, aiutando i medici a rilevare i problemi con maggiore velocità e accuratezza. Udito. I computer "ascolteranno" l'ambiente Sistemi in grado di prevedere frane, valanghe o la caduta di un albero in una foresta, grazie all'interpretazione degli input dati dalle diverse vibrazioni e frequenze proprie del suono. Suoni grezzi saranno rilevati da sensori, un po' come avviene nel cervello umano, dando significato a tutti i suoni che ci circondano. Olfatto. I computer annuseranno l'aria Minuscoli sensori incorporati nel computer o nel cellulare rileveranno se state per prendervi un raffreddore o un'altra malattia. Analizzando odori, biomarcatori e migliaia di molecole nel respiro di una persona, i medici avranno un aiuto per la diagnosi e il monitoraggio dell'insorgenza di disturbi, quali malattie renali ed epatiche, asma, diabete ed epilessia, rilevando quali odori sono normali e quali no. Gusto. Papille gustative intelligenti I ricercatori IBM stanno sviluppando un sistema di calcolo che percepisce effettivamente il sapore, da utilizzare con gli chef per creare le ricette più gustose e innovative. Scomporrà gli ingredienti al loro livello molecolare e unirà la chimica dei composti alimentari alla psicologia che sta dietro i sapori e gli odori preferiti dagli esseri umani. Un sistema come questo può aiutarci anche a mangiare in modo più sano, creando nuove combinazioni di sapori che ci portino a preferire le verdure bollite alle patatine.