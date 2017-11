Icaro

Sono sette racconti a comporre questo libro. Sono sette racconti che si leggono tutto d'un fiato, che appassionano, che racchiudono un microcosmo variegato. Bambini, adulti, anziani. Con i loro sogni, le loro speranze. Le loro debolezze, i loro pregiudizi. Persone davanti ai rischi e alle preoccupazioni, più o meno quotidiane. Sono sette racconti scritti dal cantautore Francesco Guccini. Ed in effetti delle suggestioni da canzone ci sono in queste pagine. Nel libro ci sono quadretti di vita, degli squarci di momenti che diventano simbolo, che grazie al potere evocatore della parola si fanno realtà. Che ci raccontano la vita delle persone e delle cose, facendoci sentire un po?di più la nostra. E poi noi lettori mettiamo il ritmo, con la nostra lettura. Lenta, avida, analitica o sommaria. Ognuno legge a suo modo, no? Così come ognuno ascolta a suo modo una canzone. La sente, appunto. Un libro ricco di suggestioni, fatto di semplicità. Le storie e i personaggi, gli intrecci e le architetture narrative sono essenziali, ma mai banali e sanno regalare dei momenti di poesia molto intensi. Da leggere, da gustare. Da rileggere. Come le più belle canzoni che si riascoltano mille volte senza mai provare noia. Silvia Passini