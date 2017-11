IDEA: una dieta più verde

E J. Kellogg (quello dei cereali) scrisse "non mangerò mai a che abbia avuto gli occhi". In Italia ci sono quasi tre milioni di vegetariani (numero in aumento dopo le varie ondate di "mucca pazza", polli alla diossina e così via, e ora attestati intorno ai tre milioni). I casi di salmonella provocati dal pollo lesso a Ravenna, le sempre più diffuse macellazioni clandestine ad opera della malavita organizzata senza alcuna tutela di tipo igienico sanitario e la vera e propria epidemia di BSE - nvCJD, "Mucca pazza", i polli ed i maiali alla diossina del Belgio, inducono un numero sempre maggiore di persone ad adottare una dieta vegetariana. La scelta vegetariana si fonda essenzialmente su tre motivi. 1) La salute. L'autorevole "American Journal of Clinical Nutrition" ha definitivamente sgombrato il campo dagli equivoci e dai dubbi sull'alimentazione vegetariana, soprattutto in tenera età e nella fase dello sviluppo: dieta vegetariana promossa nell'autunno del 1999. La piramide vegetariana predisposta dal "Journal" mette alla base cereali integrali e legumi, poi frutta e verdure, frutta secca e semi, oli vegetali ed in alto (quindi tra i cibi da usare con moderazione) latte, latticini, uova e dolciumi. Secondo uno studio del "British Medical Journal" i vegetariani hanno un rischio minore del 40% di contrarre malattie tumorali. Il che non è poco. Ogni anno nel nostro paese sono centocinquantamila i decessi dovuti a questa malattia. Con la bistecca ingoiamo un sacco di medicine (tutte le sostanze somministrate agli animali prima della macellazione): dietilstilbestrolo, cortisone, antibiotici, sulfamidici, antitiroidei, vaccini, estrogeni, ormoni... 2) La sofferenza degli animali. Dietro la trasformazione dell'animale in prosciutti, salami e bistecche c'è un calvario di sofferenze inaudite: vitellini da latte strappati alle madri, polli e galline ovaiole spennate e con il becco smussato, maiali e cavalli immobilizzati per l'ingrasso. 3)Il problema dei Paesi in via di sviluppo. Un ettaro coltivato a soia (non transgenica) produce 1.800 chili di proteine vegetali, lo stesso terreno adibito a pascolo e allevamento produce appena 60 chili di proteine animali. Per ogni chilo di carne si sono consumati 1000 litri d'acqua. E il quaranta per cento dei cereali prodotti nel mondo serve a sfamare gli animali da macellare. La FAO, il Worldwatch Institute, gli economisti più illuminati concordano: "i carnivori stanno distruggendo la Terra. Non c'è cibo a sufficienza per tutti". Se tutti fossimo vegetariani, la fame nel mondo sarebbe forse sconfitta. Indietro