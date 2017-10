Idroterapia

L'idroterapia è uno dei più antichi metodi di cura e si avvale del mezzo più semplice e più comune in natura: l'acqua. Bagni, docce, vapori, spugnature, impacchi, saune, idromassaggi, se eseguiti a regola d'arte, possono diventare delle vere e proprie terapie di sorprendente efficacia.



In questo libro riccamente illustrato sono descritti, passo per passo, tutti i metodi, semplici e sicuri, per prevenire o per curare con l'acqua i più comuni disturbi.