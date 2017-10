Idroterapia per irrobustire l’organismo

Che cos'è l'idroterapia? Le persone di costituzione normale possono cominciare le cure rinforzanti con i bagni di acqua fredda, abbassando gradualmente la temperatura dell'acqua e prolungando di pari passo la durata del bagno. Per ottenere dei risultati molto più incisivi, questi bagni rinforzanti devono abbinarsi, specialmente nella stagione fredda, con degli esercizi di ginnastica sufficientemente energici e prolungati. In questo modo si verifica una reazione di riscaldamento che porta l'organismo a sentire l'esigenza dell'acqua fredda...il bagno è gradito. Le persone deboli, anemiche o troppo sensibili al freddo non devono cominciare il trattamento in questo modo; in tali casi si deve provvedere a migliorare la circolazione del sangue sempre con esercizi di ginnastica seguiti da bagni locali rinfrescanti. Sia prima che dopo il trattamento freddo bisogna fare in modo di provocare nell'organismo una reazione di riscaldamento con esercizi di ginnastica, bagni di vapore, getti di acqua calda o mettendosi a letto sotto le coperte. E' provato che quando il corpo e la pelle sono ben caldi è molto difficile incorrere in un raffreddore, anche esponendosi per alcuni minuti ad una forte corrente d'aria, all'acqua fredda e persino alla neve. Ciò spiega con il fatto che la pelle, molto calda e ben irrorata dal sangue, può sopportare per un certo tempo anche un freddo molto intenso. Solo quando si saranno esaurite le riserve di calore si potrà correre il rischio di un raffreddamento. Tuttavia chi intende sottoporsi a queste cure di rinvigorimento dell'organismo deve innanzi tutto tenere presente che esse devono essere graduali e contemperate alla sua capacità di assimilazione e di reazione.

Sonia Tarantola