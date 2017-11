Aspettando l’idrovia Locarno Milano Venezia

Navigare fiumi e laghi è affascinante per i turisti e molto utile per il trasporto di merci. Esiste da tempo un progetto per un'idrovia, una via d'acqua lunga 550 km capace di collegare Locarno a Venezia passando per Milano. Ricco di storia questo "canale navigabile" sarà in grado di attirare ogni anno 5-10mila imbarcazioni turistiche a motore oltre a un'infinità di imbarcazioni a remi. Il sogno dell'Istituto per i Navigli e dell'Associazione Amici dei Navigli, potrebbe finalmente trasformarsi in realtà dopo ritardi e stop. Per portare a compimento il progetto e rendere pienamente navigabile l'idrovia mancano i lavori a Varallo Pombia per la diga sul Ticino, la tratta del Naviglio Pavese compresa tra la Darsena di Milano e la confluenza con il Ticino a Pavia. Si sta lavorando sull’alveo del Po e la conca di navigazione di Isola Serafini dovrebbe essere ultimata nel 2016. Da progettare ancora invece il tratto di Vizzola per permettere la navigazione lungo il canale industriale.

Per garantire un turismo attento alla natura,