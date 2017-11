Iggy And The Stooges alla conquista di Londra

15 luglio 1972, Kings Cross, Londra. Stasera presso La Scala si esibiscono Iggy And The Stooges. Fu quello l'unico live a Londra e diventerà ben presto uno dei concerti più importanti per la carriera del gruppo. In particolare il leader della band, Iggy Pop, non perde l'occasione per farsi notare e se ne accorge anche Mick Rock presente tra il pubblico.