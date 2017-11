Ikea e la nuova politica ambientale

"Prezzi bassi sì, ma a che prezzo?". Esordice così Roberto Monti, amministratore delegato di Ikea Italia. In effetti spesso, ad n oggetto che costa poco, si associa una qualche falla nel ciclo di produzione della merce, che può andare da uno sconsiderato uso delle materie prime, alle condizioni di lavoro dei propri dipendenti. La domanda che sorge è questa: prezzi contenuti e utilizzo sostenibile delle risorse possono convivere? Dal Report Ambientale 2007 di Ikea, pare di sì. In dettaglio, salta subito all'occhio come tutta la filiera di produzione la faccia da padrone: dall'approvvigionamento di legname, che non deve provenire dal taglio illegale di foreste ma da una gestione certificata, al trasporto efficiente dei prodotti tramite una corretta gestione degli imballaggi (meno volume, più spazio, ridotti consumi di carburante). Il gigante svedese dell'arredamento low cost preferisce il trasporto via treno o via nave e, organizzando un pratico trasferimento a domicilio della merce, incoraggia la clientela all'uso dei mezzi pubblici per raggiungere il punto vendita. Particolare importanza riveste l'uso razionale dell'energia: gli obbiettivi sono certamente complessi, ma degni di merito: arrivare al 100% di energia rinnovabile, sia prodotta che acquistata. Da sottolineare come, nel punto vendita di Corsico, siano state installate delle pompe di calore per climatizzare gli ambienti secondo le esigenze stagionali. Nella nuova sede di Parma è prevista la realizzazione di un impianto geotermico costituito da 272 sonde, che arriveranno a 150 metri di profondità nel suolo: sarà il più grande impianto a pompe di calore geotermiche mai realizzato in Europa. Permetterà di evitare l'emissione in atmosfera di circa 1.200 tonnellate di Co2. Da non dimenticare il ruolo fondamentale rivestito da una efficiente raccolta differenziata: nel 2007, l'83% dei rifiuti della multinazionale, è stato recuperato. La differenziazione avviene in gran parte all'interno dei punti vendita e successivamente viene avviata al recupero. Ecco che, sfogliando un catalogo qualsiasi, potremmo scegliere una sedia realizzata in fibre di legno, riutilizzate dal taglio dello stesso e da polipropilene riciclato. O comprare un tavolino al cui interno sia presente una struttura di cartone a nido d'ape, che conferisce sia stabilità che una drastica riduzione di materia prima. Rudi Bressa