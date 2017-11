Il biologico corre da solo

Il settore del biologico non conosce crisi, anzi sta vivendo un vero e proprio boom. In Italia i consumi bio sono cresciuti dell'11,6 per cento nel 2010 e del 13 per cento nei primi sei mesi del 2011. Il valore economico in Europa è pari a 18 miliardi di euro l'anno, dei quali quasi 3 solo nel Belpaese. Secondo il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica siamo ben piazzati nel continente per la superficie di terra coltivata con questo metodo: 1.113.742 ettari. L'agricoltura biologica utilizza tecniche naturali per la crescita delle piante ed esclude l'utilizzo di sostanze chimiche e di ogm. Oltre a garantire al consumatore prodotti freschi e genuini, rispetta il ciclo della natura e la biodiversità. I consumatori negli anni hanno premiato la scelta di naturalezza di questo sistema di coltura e oltre che nelle case degli italiani il menù biologico è entrato anche in numerose mense e ristoranti dello stivale. La ricetta del successo è semplice: riscoprire i gusti dei prodotti "autentici" della terra, la cultura e l'identità che caratterizzano le gastronomie locali, ricercando il gusto e la corretta alimentazione. Perchè il biologico è sempre più presente sulle tavole? Lo abbiamo chiesto ad alcuni addetti ai lavori. "C'è il desiderio di mangiare qualcosa di sano, esigenza sentita soprattutto da chi abita in città. Inoltre, dopo aver assaggiato questo tipo di prodotti, i consumatori scoprono che oltre a far bene sono anche più gustosi", afferma Fabio Degli Angeli, "creatore" del BuonEssere, servizio di consegna a domicilio di prodotti biologici e biodinamici. La qualità sembra essere la marcia in più di questi prodotti. A detta di Gaetano Besana, fondatore del borgo agricolo sostenibile Oasi di Galbusera Bianca in cui si trova il punto di ristoro Osteria Bio!, "la bontà e il gusto sono i motivi principali del loro successo e la gente apprezza il fatto che non inquinino". Buoni non solo per il palato. La forza del cibo bio, secondo Julienne Frustaci, fondatrice del supermercato del biologico Madre Bio, "è soprattutto questione di salute; la gente si sta rendendo conto che una buona alimentazione permette di vivere meglio". Le fa eco il direttore di Euroverdebio, Giorgio Spreafico: "i consumatori hanno sempre meno fiducia nei prodotti convenzionali, il bio offre maggiori garanzie. Tra i nostri clienti ci sono tante persone che soffrono di intolleranze alimentari, per le quali i prodotti naturali offrono un vasto assortimento". Il boom del biologico a seconda degli operatori del settore continuerà. Qualità della vita, salute e rispetto dell'ambiente sono le parole d'ordine dei consumatori di oggi. Il biologico risponde ad ognuna di queste.