Il cinema racconta le montagne al Banff Mountain Film Festival

È partito ieri da Torino, il tour italiano – parte di quello internazionale – del Banff Mountain Film Festival: una rassegna di nove giorni in cui i riflettori sono puntati sui migliori film e libri di montagna del mondo con ospiti internazionali, autori, registi, alpinisti, climber ed esploratori provenienti da ogni angolo del globo. Nato nel 1986 come un piccolo progetto, il World Tour e i suoi film oggi “viaggiano” in oltre 40 Paesi, raggiungendo circa 440.000 spettatori, per un totale di circa 930 serate, in circa 475 città.