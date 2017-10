Il gigante buono e l’arcobaleno delle Hawaii

Honolulu, Hawaii - 26 Giugno 1997. Alle 12:18 la bandiera hawaiiana si abbassa a mezz’asta sul Queen’s Medical Center mentre gruppi di persone cominciano ad arrivare da ogni dove. Si è spento Israel Iz, cantante e musicista nativo di Oahu, un simbolo per tutta la popolazione delle isole del Paradiso. Iz, hawaiiano purosangue e musicista talentuoso, era soprattutto apprezzato per l’amore che ha sempre mostrato per la sua gente e la sua terra.