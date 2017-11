Il lato B dell’opera d’arte

Capovolgere e rivelare: un’operazione apparentemente semplice ed innocua che può tuttavia innescare nuove ed inedite chiavi di lettura in un ambito già di per sé mutevole ed effervescente quale quello dell’arte contemporanea. In tale prospettiva la nuova esposizione dal titolo “Recto Verso” recentemente inaugurata alla Galleria Nord della Fondazione Prada di Milano e in corso fino al 14 febbraio 2016, si ripropone appunto di focalizzare l’attenzione sugli elementi abitualmente nascosti dell’oggetto artistico, ovvero sul “rovescio” o sul retro di esso (il cosiddetto “verso”), comunemente sottratto allo sguardo del fruitore, o ritenuto di secondaria importanza rispetto al lato frontale o “pubblico” (il “recto”) del manufatto. Tale capovolgimento può essere più o meno intenzionalmente attuato dagli artisti stessi con differenti modalità ed obiettivi: si passa da alcuni esempi di trompe-l’oeil della pittura fiamminga settecentesca sino all’uso del retro del quadro come strumento per veicolare un messaggio politico, come nel caso della contestazione sessantottina di Gastone Novelli alla Biennale di Venezia o in quello di Michelangelo Pistoletto, che in “Un libro, il lato letterario del quadro” (1970, v. foto di copertina) arriva a trarre dal lato B del telaio un’ampia ed anomala superficie di scrittura.