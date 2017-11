Il messaggio della piramide alimentare: ciò che fa bene a noi fa bene al Pianeta. E viceversa

Per far capire a tutti quanto ciò che mangiamo influisce sulla nostra salute, è importante render comprensibile quel che le ricerche, da qualche decennio a oggi, dicono. Che la dieta mediterranea facesse bene se ne sono accorti già negli anni Settanta i nutrizionisti americani, capeggiati da Ancel Keys. Ma come riassumere tutta quella mole di ricerche, studi, indagini epidemiologiche, in modo leggibile e utile?

Ciò che ci fa bene. La dieta mediterranea e la prima piramide alimentare

Ciò che fa male al Pianeta. La piramide alimentare dell’impatto ambientale

L’accostamento grafico delle due piramidi è sorprendente e dà un messaggio chiaro