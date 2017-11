Il Mondo secondo Monsanto

Il mondo secondo Monsanto Frutto di tre anni di ricerche in giro per il mondo, questo straordinario documentario, ricco di autorevoli testimonianze e importanti documenti inediti, risponde a molte domande che toccano da vicino il presente e il futuro del nostro pianeta. A cominciare dalla multinazionale Monsanto di cui il documentario rivela la storia, le azioni e gli interessi. Il film inoltre fa luce sulle reali conseguenze sanitarie e ambientali degli Ogm. Scheda tecnica del film Autore: Marie-Monique Robin Titolo: Il mondo secondo Monsanto Sottotitolo: Storia di una multinazionale che vi vuole molto bene Durata: 109' Una co-produzione franco-canadese: Image & Compagnie, Productions Thalie, ARTE France, NFB e WDR 2008 Distribuito in Italia: © 2010 Macrovideo Gruppo Editoriale Macro