Il nucleare in Presa diretta

Noi abbiamo sentito Riccardo Iacona di Presa Diretta per farci raccontare i più importanti studi scientifici internazionali sull'aumento della frequenza dei tumori attorno alle centrali nucleari; vedendo il video della puntata scoprirete i grandi depositi di riprocessamento e di stoccaggio delle scorie radioattive in Germania, Francia e in Inghilterra, e gli unici due cantieri dell'EPR, la centrale nucleare francese di nuova generazione che l'Italia sta per comprare, per sentire cosa ne pensano i progettisti, gli ingegneri e i lavoratori che le stanno costruendo.