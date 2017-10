Il treno parigino decorato con l’arte di Asia, Africa, Oceania e Americhe del museo Quai Branly

Se la naturale vocazione di un qualsiasi mezzo di trasporto è indubbiamente quella di farci viaggiare conducendoci verso una destinazione diversa dal luogo di partenza, allora è del tutto plausibile che a qualcuno possa venire in mente di intrecciare il tragitto geografico con gli itinerari immaginifici della fantasia, dell’arte e di fascinose lande esotiche, ben più distanti e suggestive delle fermate garantite dal biglietto. Il cosiddetto “treno delle arti e delle civiltà”, inaugurato quest’estate dall’ente nazionale delle ferrovie francesi, ovvero l’Sncf, sulla rete urbana che collega Parigi con vari comuni dell’Île de France, persegue proprio questo obiettivo: mettere a disposizione dei viaggiatori una serie di vagoni interamente decorati dai pavimenti sino ai soffitti con circa 400 immagini ad alta risoluzione che riproducono dipinti, reperti, fotografie ed opere d’arte provenienti dal celebre musée du Quai Branly, altrimenti noto anche come musée Jacques Chirac in omaggio all’ex presidente francese che ne fu il fondatore.

Una strategia collaudata all’insegna del turismo culturale

Alla scoperta di Africa, Asia, Oceania e Americhe