Il premio Nobel per la Fisica 2014 agli inventori dei LED

Il premio Nobel per la Fisica 2014 è stato assegnato il 7 ottobre a Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura per aver inventato i LED (blue light-emitting diode), una scoperta che rispetta l’ambiente e consente di realizzare impianti di illuminazione a basso consumo energetico e di lunga durata, quindi molto efficienti. Secondo la Royal swedish academy of sciences questa invenzione rispetta pienamente lo spirito del chimico svedese Alfred Nobel, a cui il premio è dedicato.