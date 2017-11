Il rhassoul, un segreto di bellezza

Chi ha viaggiato nell’Africa del Nord conoscerà questo tradizionale prodotto di bellezza di origine minerale. Il rhassoul, chiamato anche ghassoul, è un cosmetico utilizzato per pulire in modo dolce e profondo la pelle. Non a caso, il termine, che deriva dall’arabo, significa “materiale che lava”. Esso infatti è un particolare tipo di argilla, che si estrae in diverse zone del Marocco. Dopo il processo lavorativo, il rhassoul si presenta sottoforma di polvere oppure in piccoli frammenti, ma in genere viene preferita la prima soluzione per la praticità d’uso. Questa speciale argilla è impiegata per purificare la pelle, poiché ha la capacità di assorbire il sebo in eccesso e facilitare l’eliminazione degli antiestetici punti neri. Il suo alto contenuto di calcio, magnesio, potassio e silice la rende efficace per detergere la pelle del viso e anche i capelli. Avendo un’origine totalmente naturale, pulisce l’epidermide senza aggredirla; inoltre, non è nocivo per l’ambiente, quindi è un prodotto ecologico. L’utilizzo del prodotto è semplice. È sufficiente unire a un po’ di polvere di rhassoul posto in una ciotolina dell’acqua tiepida e mescolare lentamente sino a ottenere una pasta morbida e omogenea. Se si vuole creare una maschera per il viso sono sufficienti tre cucchiaini di polvere. La pasta così ottenuta è pronta per essere applicata sulla pelle del viso, in particolare nelle zone che formano la ben nota “T”: fronte, naso mento. Da evitare accuratamente la zona occhi. Lasciare in posa per circa dieci minuti, poi sciacquare abbondantemente con acqua (ci si può aiutare anche con un guanto in fibre naturali). Per un impacco nutriente alternativo e benefico per la pelle del viso si possono utilizzare in aggiunta anche altri ingredienti: preparare del tè verde e lasciarlo intiepidire; in una ciotola mettere tre cucchiaini di polvere di rhassoul, aggiungervi lentamente una parte di tè verde e un cucchiaino di olio (germe di grano o d’oliva, a scelta). Mescolare bene. Applicare sul viso e lasciare agire l’impacco per dieci minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Come impacco per i capelli, si consiglia di utilizzare circa 50 grammi di polvere di rhassoul, a cui si aggiunge dell’acqua tiepida e un tuorlo d’uovo. Si amalgama il tutto e la crema così ottenuta va distribuita in modo uniforme sui capelli già inumiditi. Si lascia in posa per cinque minuti, per poi risciacquare il tutto abbondantemente con acqua tiepida. L’impacco è adatto per dare vitalità e luce ai capelli.