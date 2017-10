Il supercomputer di Ibm in Africa. Inizia l’era del cognitive computing

Il supercomputer Watson, il cervellone elettronico di IBM, sbarca in Africa, grazie al “Progetto Lucy” (dal primo antenato ritrovato proprio qui). Un investimetno da 100 milioni di dollari, che consentirà agli scienziati di accedere alle tecnologie di cognitive computing più avanzate del mondo. “Con l'abilità di apprendere da modelli emergenti e scoprire nuove correlazioni - ha affermato Kamal Bhattacharya, Director, IBM Research Africa - le capacità cognitive di Watson hanno un enorme potenziale per aiutare l’Africa a realizzare nei prossimi vent'anni, quello che gli attuali mercati sviluppati hanno realizzato in due secoli”.