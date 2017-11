Il treno per Versailles trasformato in reggia

Avvalersi della rete metropolitana o dell’Rer parigina espone sempre al lieve imprevisto di non sapere bene quale tipo di vetture aspettarsi: in alcune stazioni o tratte ci si imbatte in veicoli nuovi di zecca o dall’aspetto pressoché avveniristico, mentre in altri casi ci si ritrova purtroppo a salire su carrozze dall’aria piuttosto vetusta e trascurata. Una gradevole sorpresa attende ormai da qualche anno i passeggeri diretti alla volta di Versailles, poiché a cinque dei treni giornalieri della linea C dell'Rer (Réseau express régional) che collegano Parigi con la sede della celebre reggia di Luigi XIV, è stato riservato un restyling del tutto particolare, finalizzato a ricreare all’interno di ciascun veicolo niente meno che i giardini e gli arredi abitualmente utilizzati dal Re Sole e dalla sua corte.

Un angolo di reggia in ogni vagone

Una tecnologia semplice ed efficace