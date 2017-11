Il benessere passa dalla schiena

L'allineamento delle 33 vertebre della schiena che compongono la colonna vertebrale, è molto importante per un corretto funzionamento dei nervi spinali, che portano nutrimento e stimolo agli organi interni, ai muscoli e alle articolazioni di tutto il corpo. Ciò non significa che la nostra colonna debba essere diritta, ma piuttosto sensibile per mantenere la mobilità delle sue curvature contrapposte. Le quattro curve, due cifosi e due lordosi, hanno il compito di ammortizzare gli urti, ma anche quello di scaricare il peso della testa e della forza di gravità attraverso lo scheletro, al suolo. Tale struttura permette movimenti tridimensionali: possiamo fletterci in avanti e lateralmente ruotando, lungo tre piani di spostamento. Allo stesso tempo la struttura ossea fornisce un'impalcatura stabile cui si attaccano muscoli e tessuto connettivo. Nell'equilibrio fra stabilità e mobilità si trova il benessere della nostra colonna vertebrale. Spesso si crede che per assumere una corretta posizione si debba stare diritti, fermi. Quante volte lo abbiamo sentito ripetere dai genitori o a scuola dalle maestre? Come se bastasse dire "Pancia in dentro!", per evitare problemi posturali. Imposizioni di questo tipo non fanno altro che incoraggiare maggior tensione, diminuendo flessibilità e stabilità. Abbiamo un'idea limitata dell'utilizzo pratico della nostra colonna, che col tempo ne riduce le stesse azioni. Con effetti sugli organi interni. Per ripristinare una buona postura è importante recuperare quei movimenti semplici e fluidi che con la vita sedentaria dimentichiamo, che caratterizzano lo sviluppo del bambino e che ci appartengono per trasmissione filogenetica. L'uomo si è evoluto migliorando l'uso del proprio corpo, rendendolo in milioni di anni economico, efficiente, armonico. Questo è il nostro patrimonio genetico e il miglioramento della specie rimane il nostro compito. In qualsiasi momento della vita è possibile imparare, conoscere e migliorare attraverso il movimento. Una colonna in salute si riflette sul corretto funzionamento dell'intero organismo. Impariamo ad apprezzare le sue caratteristiche di forza e flessibilità per ripristinare la salute di tutto il corpo. Maria Luisa Tettamanzi