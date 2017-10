Il Bestiario dell’Ora Blu

L'"Ora Blu" è il momento che precede il sorgere del sole, quando non è più buio, ma non è ancora giorno. Pare che in quella particolare ora la natura sia immobile, indecisa se indugiare al letargo notturno o risvegliarsi, nell'animazione del giorno. Gli uomini dormono ancora, gli animali del buio smettono di lanciare le loro melodie, mentre quelli del giorno stanno per iniziare a cantare: tutto tace, tutto è apparentemente come sospeso, rimandato, restituito al silenzio cosmico primordiale che accomuna esseri viventi e cose inanimate. In realtà, in tutto questo blu, un'altra "specie" prende vita e si anima: sono creature strane, bizzarre, nate dalle fiabe per bambini, da situazioni continuamente in bilico tra realtà e immaginazione. Celebrato in diverse culture e lingue del mondo, questo attimo fuggente tra il buio e la luce ha ispirato le visioni di Nicolò Quirico, fotografo d'arte e di vita, che ha realizzato una serie di immagini di forte impatto cromatico ed emotivo. Gli animali di questo singolare bestiario evadono e fanno evadere: cigni elegantemente assorti, cavalli ansiosi di galoppare via, gatti e paperi ammiccanti, figure dai lineamenti colorati, a volte grotteschi. Sotto questa particolare luce, che luce ancora non è, gli animali del "circo dell'aurora" assumono nuova dignità, raggiungono fisionomie e filosofie insospettabili, che la coda della notte nobilita e il sopraggiungere del sole inevitabilmente sbiadirà. Dicono che nell'Ora Blu possiamo confrontare quello che siamo con ciò che auspichiamo di poter divenire. Certo, in questo non-luogo si galleggia e si rimane impressionati dall'apparente vuoto che la visione fotoartistica rimaterializza nelle espressioni di animali inanimati.