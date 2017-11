Il biologico nelle Marche: la natura prima di tutto

Il Consorzio Marche Biologico è un punto di riferimento per gli agricoltori bio del territorio: favorisce il miglioramento della qualità gestionale delle aziende agricole attraverso azioni specifiche come, ad esempio, l'informazione agli operatori della filiera, la promozione, lo sviluppo di nuovi prodotti, l'assistenza agli agricoltori per la partecipazione al sistema di controllo e certificazione, nuovi investimenti strutturali e tecnologici. Uno dei temi centrali su cui si basa l'operato del Consorzio Marche Biologico riguarda la consapevolezza che la coltivazione biologica è lo strumento più "moderno" tra quelli impiegati nella conservazione degli equilibri dell'ecosistema. Chi agisce secondo le pratiche bio si attiene a regolamenti che fissano un livello di tutela, per l'ambiente e i consumatori, assolutamente eccezionale. Tantissimi produttori sono attivi da decenni e il loro lavoro è stato decisivo nella costruzione di un sistema agricolo virtuoso dove i fondamenti etici sono alla base della ricerca e della pratica quotidiana e che si realizza con metodologie semplici come la rotazione delle colture, l'uso di fertilizzanti organici di origine vegetale e/o animale (come il letame), la coltivazione di piante da sovescio e molto altro. Gli agricoltori biologici curano il suolo bilanciando la capacità della loro azione tra ciò che apportano e ciò che asportano, migliorandone la fertilità sotto diversi aspetti (fisico, chimico e biologico); difendono la biodiversità, perché è la garanzia della sostenibilità ambientale di un processo produttivo, e sono particolarmente attenti anche alla conservazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione; proteggono l'acqua con un'attenta gestione, mantenendo un alto livello qualitativo e sono impegnati a mantenere i corsi naturali, come ruscelli e paludi e a limitare attivamente le inondazioni. Per questo e altri motivi il Consorzio Marche Biologico crede che la condivisione dei principi dell'agricoltura biologica sia un obiettivo irrinunciabile se si vuole garantire un ottimo standard qualitativo del cibo ed un equilibrio ambientale compatibile con il fabbisogno alimentare del presente e del futuro.