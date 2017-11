Il biologico. Uno stile di vita naturale

Dopo alcune considerazioni iniziali su cos'è l'agricoltura con metodo biologico, chi la controlla, la questione dei prezzi e i dati di mercato, Laura Rangoni approfondisce i temi della coltivazione bio con un linguaggio talmente accessibile e appassionato che ci fa venire voglia di farlo anche noi. Detto, fatto? Ci sono tutti i consigli pratici, dalla curiosità del vino liturgico che deve essere "naturale, de genimene vitis et non corruptum" a come si fa il formaggio, dai semplici metodi di difesa ai criteri per la costruzione di.. un pollaio! Insomma, tanti consigli che possiamo usare per intraprendere la nostra buona carriera di contadini, o anche solo per capire, da vicino, cosa significa quella bella dicitura sull'etichetta. L'autrice Laura Rangoni, laureata in lettere e filosofia, era - come scrive lei stessa - "una donna manager, con le calze di nylon e i vestiti firmati, con il telefonino sempre incollato all'orecchio", prima di riscoprire una nuova serenità in una vita rispettosa della natura. Collabora con riviste specializzate e periodici, e per Xenia ha già pubblicato, in tema, Alberi che guariscono (1999), Fiori che guariscono (2001) e La medicina popolare. ...Due righe L'agricoltura biologica è la premessa per un mondo migliore. Perché andare in libreria Per trovare tutti i consigli necessari per difendere il proprio orto dai parassiti usando le tecniche di difesa naturali senza il ricorso ai veleni chimici. Non abbiamo un orto? Si può fare un po' di bio anche in casa. Non abbiamo il balcone? Possiamo fare alcune creme di formaggio con il latte, curarci con le erbe o almeno fare un bel bagno rilassante, sempre e solo bio!