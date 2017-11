Alla Triennale di MilanoIl boa-lampada e la farfalla-panca

Una mostra alla Triennale di Milano fa vedere una quarantina di oggetti di design con forme ispirate ad animali. "Parto sempre da qualcosa di vivo che poi si traduce nelle figure, nelle immagini, nei progetti. Non c'è niente di più bello che far trasparire ciò che è vivo. Tutto il mondo animato, delle cose vive è fonte di ispirazione, dagli insetti, alle piante agli animali". E' il napoletano Riccardo Dalisi, il poeta tra i progettisti, che scrive queste frasi a proposito di una sua panca da giardino in metallo che assomiglia tantissimo a un paio di ali aperte di una delicata farfalla azzurra. "Bird" invece è una chaise longue di stile minimalista che evoca la posizione delle ali di un uccello in volo: lo schienale obliquo sembra l'ala alzata verticalmente, la seduta ridisegna l'ala distesa orizzontalmente. La bellezza formale della seduta sta proprio nella riproduzione dell'eleganza e leggerezza che caratterizzano il volo degli uccelli. Molti sono gli oggetti ispirati ad animali volanti: sono l'idea di leggerezza e slancio che vengono trasferite su lampade e sedute. I corpi sinuosi dei serpenti invece si trasferiscono bene, con l'aiuto di tubi flessibili, sul design sperimentale di fonti illuminanti. Un maialino come seduta, un polipo come spremiagrumi, mosche come puntine, Moby Dick, l'incubo del capitano Achab, immaginata come seduta con un bizzarro schienale, questi e altri sono tutti modi per riportare nelle case un po' del mondo animale che da tempo stiamo allontanando dalle abitazioni degli umani. L'esposizione dura fino al 8 settembre.