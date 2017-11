Il bosco degli alberi di Natale

Protagonisti indiscussi di questo libro sono gli alberi. Alberi speciali che hanno un nome e delle caratteristiche che li rendono unici e magici. Alberi di Natale che vivono in una foresta lucente e brillante che appare come uno scrigno pieno di tesori preziosi e luminosi. Alberi che hanno delle storie da raccontare, da fare vivere e vibrare nelle fiabe. La magica atmosfera che si respira perdendosi in questo delizioso libro è suscitata dall'armonia tra parole ed illustrazioni, create dalla stessa autrice. Un concerto di elementi che regala un sorriso e un sogno al lettore. Esistono tanti alberi, in tanti luoghi incantati e fatati. Perché negarlo? Esistono. Alberi veri e alberi immaginari. Sono comunque alberi che ci raccontano delle storie: basta fermarsi e saperle ascoltare per poter sorridere e gustare una pausa di riflessione nel caos della monotonia quotidiana.