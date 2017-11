Nina e Nello. Una favola per i piccoli

Sensibilizzare fin dalla più tenera età al rispetto dell'ambiente è fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta. Ma come farlo in maniera divertente e non noiosa? Raccontare una bella storia, si sa, è sempre il modo più efficace per coinvolgere e per catturare l'attenzione, ma anche per far nascere un dialogo e per abituare al confronto. Gli episodi raccolti nella collana di libri Sassi Junior hanno come protagonisti i piccoli Nina e Nello e attraverso le loro avventure si affrontano diversi aspetti della vita nella natura: il bosco, la fattoria, l'orto, l'acqua. Dopo ogni racconto ci sono delle appendici e delle schede di approfondimento che stimolano la curiosità e l'intelligenza dei bambini, proponendo loro nuove suggestioni ambientali e a sfondo ecologico sotto forma di gioco. Il progetto della casa editrice è più ampiamente vicino all'ecologia: la carta usata per i libri è riciclata o proviene da foreste gestite in maniera sostenibile e le stampe sono state realizzate con inchiostri ecologici. I libri Sassi Junior si trovano in vendita sul sito EmporioEcologico.it.