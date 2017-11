Cacao, un valido aiuto per i problemi cardiovascolari.

Arriva da un gruppo di nutrizionisti degli Stati Uniti la notizia che il cioccolato fa bene al cuore e a tutto il sistema cardiovascolare. I flvonoidi infatti, che sono contenuti in percentuali altissime nel cacao, hanno effetti antiossidanti, stimolano la produzione di enzimi e combattono i radicali liberi. Sempre grazie a queste preziose sostanze, la tendenza del sangue a coagularsi viene combattuta e con essa il rischio di trombosi. Secondo i ricercatori americani solo un buon cioccolato, prodotto con sistemi che ne salvano il contenuto in flavonoidi, assicura tutti i suoi benefici effetti. In ogni caso, il sapore amaro è indice della presenza di flavonoidi.