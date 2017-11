Il cane Bal

Il grande sogno di Max si realizza quando riesce a convincere i genitori ad accompagnarlo al canile "Cinque Stelle": qui scatta l'amore "a prima musata" tra lui e un cucciolo giocherellone che subito viene battezzato Balù, per via della sua somiglianza con l'orso amico di Mowgli, il re della giungla. Presto Max si renderà conto che avere un cane non è un compito semplice e che la vera magia che dovrà compiere si realizzerà senza mantelli e bacchette magiche, ma solo con l'impegno e la responsabilità. Con l'aiuto dei consigli della disponibile veterinaria Mandy Amanimali il bambino imparerà ad essere davvero amico di Balù. La veterinaria insegna infatti che Balù è vivo e vero, proprio come Max, e che perciò dev'essere trattato bene e con rispetto. Max riuscirà così a dimostrare alla propria famiglia di essere cresciuto e di potersi prendere cura del cagnolino. Il rispetto e l'amore per gli animali che traspare da questa simpatica storia trova riflesso nella seconda parte del libro, dove grazie alla collaborazione dell'associazione L.A.V.(Lega Antivivsezione) e dell'A.N.M.V.I.(Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani) è stata realizzata una sezione con consigli relativi alla salute del cane e ai suoi comportamenti, proposte e curiosità sui metodi di educazione del nostro cucciolo. In questa parte viene ribadito un concetto fondamentale: il rapporto educativo uomo-cane non ha carattere univoco, poiché non siamo solo noi umani ad educare i nostri amici animali e a farli crescere, ma anche loro ci educano ad amare, ci fanno crescere e ci rendono più maturi e consapevoli. Silvia Passini