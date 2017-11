Il cerchio di Annibale

Il cosiddetto "Cerchio di Annibale", erroneamente attribuito al condottiero punico è composto da una curiosa disposizione circolare di massi , tagliata dalla strada al km 13,2 dal paese. I megaliti di origine preceltica sono classificabili in tre tipologie: il menhir è un pilastro, ricetrasmettitore di forze con polarità maschile. Il dolmen, femminile, è un corridoio di lastroni di pietra, quindi un luogo oscuro, coperto, assimilabile all'energia femminile della madre e alla germinazione della nuova vita che avviene dentro di lei. Infine, il cromlech una una struttura circolare di pietre, con funzioni cultuali di tempio all'aperto e al contempo di osservatorio astronomico: infatti, in determinate date dell'anno, il sole sorge o tramonta al di sopra o in mezzo a determinate pietre, orientate in una direzione precisa in linea con le costellazioni. Nel caso del cromlech della Thuile, questa ipotesi sarebbe confermata dalla presenza di una pietra molto più grande delle altre all'interno del cerchio, utilizzata come punto di riferimento per segnare la direzione del sole al solstizio d'estate. Databile attorno all'età del bronzo, esso è costituito di 46 massi appuntiti disposti lungo un'ellisse dalle misure emblematiche (84x72 metri, entrambi multipli del simbolico e sacrale numero 12). Nelle vicinanze del cromlech, a circa 2500 m di altezza sorge una colonna di pietra, anticamente chiamata colonna di Giove. Alta 4 metri, oggi porta in cima la statua di San Bernardo di Mentone, arcivescovo di Aosta. Un tempo al posto della statua c'era una pietra rossa, l'Escarboucle o occhio di Giove, testimone dell'antico culto del dio Penn diffuso in quelle montagne (Penn è una sorta di Giove montano da cui deriverebbe il nome di Alpi Pennine). La leggenda racconta che la pietra, visibile anche a grandissima distanza, spaventava i valligiani ormai cristianizzati che la identificavano coll'occhio rosso del demonio. Al punto che un giorno domandarono a San Bernardo, da allora eretto sul pilastro come protettore del luogo , di sconfiggere le forze infernali, distruggendo anche la pietra rossa. Per informazioni: 0165/884179 Laura Tuan