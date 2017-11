Dietro alla produzione del cioccolato

Ogni anno solo in Costa d'Avorio 615.000 bambini sono "arruolati" forzatamente come manodopera a basso costo sui campi di cacao mentre si stima che nel mondo 1,2 milioni siano i bambini vittime del traffico e che 5,7 milioni si trovino in condizioni di lavoro forzato. Queste sono solo alcune delle cifre del Primo Dossier dell'Osservatorio nazionale sui cicli di produzione del cioccolato e violazioni dei diritti dell'infanzia, presentato venerdì 10 ottobre 2003, alle ore 11.00 presso la Sala della Sovrintendenza, Palazzo dei Priori, in corso Vannucci a Perugia. L'Osservatorio, nato in seguito alla campagna "Cioccolato positivo: + diritti +cacao" promossa da Save the Children e TransFair Italia, ha coinvolto in un nuovo impegno il comune di Perugia, capitale italiana del cioccolato, e un nutrito gruppo di organizzazioni che lavorano nell'ambito del Commercio Equo e Solidale e del Consumo critico: Ctm - altromercato, Arci, Centro nuovo modello di sviluppo, Roma Equa e Solidale, La Tortuga, Equoland, Commercio Alternativo ed Equomercato. Il primo Dossier, nato a due anni dalla campagna, presenta i dati sullo sfruttamento del lavoro minorile e sul traffico di adolescenti in Costa d'Avorio, il maggiore produttore di cacao al mondo, insieme a Ghana, Camerun e Nigeria. Michel Larouche di Save the Children Canada ha raccontato la sua esperienza in Mali e Bukina Faso con bambini e adolescenti vittime del traffico e dello sfruttamento nei campi di cacao della Costa d'Avorio. Crystelle Ayglion, responsabile del registro del cacao di FLO (il coordinamento internazionale dei marchi di garanzia del Commercio Equo e Solidale) ha presentato gli ottimi dati sul mercato del cacao e le alternative offerte dal circuito del commercio equo. Stefano Carnazzi