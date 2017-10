Il codice del potere

Un uomo lucido, un uomo disciplinato, un uomo presente a se stesso, un guerriero illuminato nel corpo e nella mente. Un uomo che disciplina innanzitutto i suoi nemici interiori, che padroneggia se stesso, prima che gli altri. Stiamo parlando dell'uomo di potere. Nell'India del IV secolo a.C. "Il codice del potere" fu scritto dal politologo indiano Kautilya, contemporaneo di Aristotele ed è un libro sulla psicologia e la strategia del potere e soprattutto di colui che lo detiene. E' un libro, duro, spietato in alcuni passaggi. Ascolta l'intervista al professor Gianluca Magi Eppure, pensandoci, l'India ci è sempre stata presentata come terra di mistici, siamo soliti collegarla a calma, pace interiore e fiori di loto. Come è possibile allora che abbia concepito un'opera così strategica, così concreta, sulla natura, sulle dinamiche e sugli stratagemmi del potere? In Occidente abbiamo una visione dell'India distorta, dovuta al fatto che quando i portoghesi arrivarono in Asia, colsero unicamente una civiltà mistica. Dato vero, ma non completo. L'India è anche questo, ma non solo. Lo capirete leggendo questo affascinante codice, spiegato da Gianluca Magi, professore di storia e filosofia della religione indiana alla facoltà di sociologia di Urbino che ha curato questa prima traduzione accessibile in lingua europea, direttamente dall'originale sanscrito. Nell'ultima frase del codice si dice che è stato composto per indignazione al malgoverno precedente e che rivitalizzò senza indugio la scienza del potere e del comando sulla terra. Un libro di ieri estremamente attuale.