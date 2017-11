Il collo: incontro fra “cielo e terra”

In Occidente è andata perduta la comprensione del valore simbolico ed energetico delle varie parti del corpo, per lo più considerato solo come sostegno della testa, e di un'individualità che dipende quasi unicamente da essa: non così in Oriente, dove lo studio delle antiche arti di combattimento aveva fra le principali finalità quella di educare alla consapevolezza corporea, sensibilizzando all'inscindibile rapporto fra "presenza energetica " del corpo e della personalità. Rieducare a tali valori significa tornare in possesso di un enorme potenziale, non solo fisico ma principalmente psichico o, meglio, energetico. Per cogliere l'estrema importanza di questa parte del corpo, bisogna rifarsi alle sette vertebre cervicali che lo sostengono. Queste sono le più piccole di tutta la colonna e quindi le più fragili: il collo è infatti una zona estremamente vulnerabile, un punto vitale non solo per via delle strutture neurovascolari che lo attraversano. Situato all'incrocio fra testa e tronco, dal punto di vista simbolico diviene "luogo di comunicazione" tra sfera della volontà cosciente e quella della volontà fisiologica, il nostro "cielo" e la nostra "terra". Come un'antenna predisposta ad emettere e ricevere sottili ed eterici segnali, la nostra colonna vertebrale vibra, nella parte più alta, molto più che in quella più bassa, che la ancora a terra. Le vertebre cervicali rappresentano la "punta" della nostra antenna, la parte più sensibile e predisposta a captare, come un radar, e ad emettere segnali. Il collo è la struttura fisiologica che rappresenta questa estrema sensibilità: è il primo ad avvertire il brivido lungo la schiena che ci avverte di un pericolo dietro di noi, che si irrigidisce dinanzi ad una contrarietà, che si flette dinanzi a un dubbio e via dicendo. Come insegnano gli antichi trattati rivolti ai samurai, l'uso del collo - come dell'occhio e del ventre - è indispensabile per controllare il proprio riflesso nel rapporto con le nostre intuizioni; allo stesso modo, dal punto di vista fisiologico, la struttura muscolare che avvolge le vertebre cervicali è in stretta relazione col carattere della persona, in particolare con la sua determinazione. Quando la testa "cade" in avanti e non c'è sufficiente energia muscolare per reggerla, qualcosa internamente ha "ceduto". Il collo dunque, in rapporto con l'intuizione, "vede" anche dietro, "avverte" un attimo prima che la mente realizzi. Nell'arte del combattimento, come nell'arte della vita, autoeducarsi a questa innata sensibilità aiuta a realizzare potenzialità spesso dimenticate del nostro essere umani. Loredana Filippi